Galaxy J4, online le immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

A distanza di qualche ora dalle informazioni trapelate sul Galaxy J6 sono apparse online le prime immagini ufficiali del Galaxy J4. Come previsto il design dello smartphone sarà piuttosto differente, in quanto Samsung ha scelto uno schermo tradizionale, non un Infinity Display. L’arrivo sul mercato avverrà probabilmente in contemporanea.

Il Galaxy J4 avrà un telaio in plastica. La cover può essere rimossa per consentire la sostituzione della batteria. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 5,5 pollici e una risoluzione HD (1280×720 pixel). Niente Infinity Display con rapporto di aspetto 18.5:9, ma il pannello sarà di tipo Super AMOLED. Sul retro si notano la fotocamera, il flash LED e l’altoparlante. Il pulsante Home sotto lo schermo non svolge anche la funzione di lettore di impronte digitali. Chi vuole il sensore biometrico dovrà acquistare il Galaxy J6.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore quad core Exynos 7570, 2 o 3 GB di RAM, 16/32 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere da 13 e 5 megapixel con flash LED e batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo. La connettività sarà garantita dai classici moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE.

Il Galaxy J4 sarà inizialmente disponibile nei mercati asiatici, ma arriverà probabilmente anche in Europa. Per il prezzo si prevede una cifra inferiore ai 200 euro.