Neo Geo Mini: la presentazione ufficiale a giugno

Cristiano Ghidotti,

Le riedizioni in miniatura di NES, SNES e Commodore 64 hanno dimostrato quanto potenziale ci sia nel segmento dei prodotti indirizzati agli appassionati di retrogaming. Anche l’Atari VCS si appresta a raccoglierne i frutti. Lo sa bene SNK, che nei giorni scorsi ha annunciato l’arrivo del Neo Geo Mini, tornando oggi sull’argomento per confermare che la presentazione ufficiale andrà in scena a breve.

Avverrà online all’inizio di giugno, come comunicato con un post su Twitter che invita tutti a sottoporre (entro e non oltre il 28 maggio) le proprie domande lasciando un commento. Manca dunque poco per saperne di più sulla nuova incarnazione di una piattaforma che ha tenuto letteralmente incollata al joystick un’intera generazione negli anni ’90. C’è parecchia curiosità soprattutto per capire quali saranno i circa 40 giochi inclusi. Certa la presenza di grandi classici come Metal Slug, The King of Fighters ’98 e Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers ai quali se ne affiancheranno molti altri.

In early June, 2018, we will hold NEOGEO mini Online Presentation!

The latest news of NEOGEO mini will be revealed.

We would like to hear what you would like to ask us about our NEOGEO mini.

Please leave your comment on this post by May 28th(JST)! #SNK #SNK40th #NEOGEOmini pic.twitter.com/7h802bgB5p — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) May 18, 2018

Neo Geo Mini includerà un piccolo display da 3,5 pollici così da poterlo utilizzare anche in mobilità e senza collegamento al televisore via HDMI. Avrà una batteria interna ricaricabile. Il design è quello di un classico coin op, come ormai non se ne vedono quasi più in giro, con dimensioni pari a 135x108x162 mm e un peso intorno ai 600 grammi. Oltre a potervi giocare con il joystick e i pulsanti inclusi sarà possibile connettere due controller per le sfide in multiplayer, oltre che cuffie o auricolari grazie alla presenza di un jack standard. Due le versioni previste: una destinata ai mercati asiatici e un’altra internazionale. Ancora nessuna informazione sulla data di lancio né sul prezzo di vendita.