Nokia X6, possibile l’arrivo in Europa

Luca Colantuoni,

Il Nokia X6, annunciato il 16 maggio da HMD Global, è uno smartphone di fascia media con caratteristiche molto interessanti e un prezzo piuttosto accessibile (inferiore ai 200 euro per la versione base). Purtroppo sarà disponibile solo in Cina. Il Chief Product Officer dell’azienda finlandese non ha però escluso la distribuzione in altri paesi.

Juho Sarvikas ha infatti pubblicato un sondaggio su Twitter per chiedere se HMD Global dovrebbe portare il Nokia X6 in altri mercati. Alcuni utenti preferirebbero una versione senza notch, ma la maggioranza di essi (circa il 90%) è favorevole alla distribuzione internazionale dello smartphone. La votazione termina tra circa due ore, quindi gli utenti italiani che apprezzano il design devono affrettarsi e scegliere la prima opzione (Yes, awesome idea). Per vari motivi (tasse in particolare), il prezzo europeo sarà più alto, ma sicuramente concorrenziale.

Getting a lot of traffic on this so let's ask around. Should we bring Nokia X6 to other markets too? — Juho Sarvikas (@sarvikas) May 17, 2018

Il Nokia X6 possiede un telaio in alluminio e vetro. Lo schermo da 5,8 pollici, dotato di notch, ha una risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e quindi rapporto di aspetto 19:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB, doppia fotocamera posteriore con sensore RGB da 16 megapixel e sensore monocromatico da 5 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps) con supporto dual SIM. Sono presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali e la radio FM.

La batteria ha una capacità di 3.060 mAh e supporta la tecnologia Quick Charge 3.0 che consente una ricarica fino al 50% in 30 minuti. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il Nokia X6 sarà disponibile in Cina dal 21 maggio. In attesa di conoscere la decisione di HMD Global sembra invece certo l’arrivo in Europa di altri due modelli della serie, ovvero Nokia X5 e Nokia X7.