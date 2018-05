Galaxy S Light Luxury, versione Lite del Galaxy S8

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno circolavano indiscrezioni sul misterioso Galaxy S8 Lite. Il produttore coreano ha ora ufficializzato il nuovo smartphone in Cina con il nome Galaxy S Light Luxury. Come si può immaginare, il design è simile a quello del Galaxy S8, ma la dotazione hardware è chiaramente di fascia media. Tuttavia gli utenti troveranno alcune funzionalità presenti sul top di gamma.

Il Galaxy S Light Luxury possiede un telaio in alluminio e vetro con lati arrotondanti. Lo smartphone ha lo stesso Infinity Display del Galaxy S8, quindi con diagonale di 5,8 pollici e rapporto di aspetto 18.5:9, ma la risoluzione è stata ridotta da Quad HD+ (2960×1440 pixel) e full HD+ (2220×1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Sul retro è presente una fotocamera da 16 megapixel, abbinata ad un obiettivo con apertura f/1.7, mentre per quella frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel.

Altre caratteristiche comuni con il Galaxy S8 sono la certificazione IP68 (resistenza all’acqua e alla polvere), il pulsante per l’attivazione dell’assistente personale Bixby e il lettore di impronte digitali posizionato alla destra delle fotocamera posteriore. Manca invece il sensore per la rilevazione dei battiti cardiaci. Gli utenti possono sbloccare lo smartphone anche tramite riconoscimento facciale o scansione dell’iride. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e supporta la ricarica wireless.

Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Il Galaxy S Light Luxury sarà disponibile in due colori (Midnight Black e Burgundy Red) a partire dal 1 giugno. Nella confezione ci sono gli auricolari AKG. Il prezzo è 3.999 yuan. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.