Nokia X6 fa il tutto esaurito in 10 secondi

Floriana Giambarresi,

Nokia X6 è stato messo in vendita oggi in Cina e sorprendentemente è andato esaurito in soli 10 secondi: lo ha confermato l’account ufficiale di Nokia Mobile China su Weibo, spiegando che in un lasso di tempo così breve ne sono state vendute ben 700 mila unità. Dato tale successo al lancio, appare più probabile che possa pervenire a breve in ulteriori Paesi oltre la Cina, tra cui l’Europa.

Il primo tentativo da parte di HMD Global, che possiede il marchio Nokia, di inserire un notch in uno smartphone sta registrando risultati record. Un successo vero e proprio dovuto probabilmente alle sue ottime specifiche tecniche e al prezzo davvero contenuto a cui è disponibile al pubblico, ovvero a circa 200 euro al cambio attuale. La prossima vendita dovrebbe prendere il via il 30 maggio ma molte prenotazioni sono già state effettuate.

Come confermato in un sondaggio su Twitter, HMD pubblicherà anche il Nokia X6 a livello internazionale. Sfortunatamente, la società non ha ancora fornito dettagli relativi ai prezzi o alla variante che sarà venduta in diversi mercati, tra cui quello europeo. Per quanto riguarda le caratteristiche del telefono, Nokia X6 sfoggia un display da 5,8 pollici con risoluzione di 2280 x 1080 pixel, in un formato da 19:9, al cui interno è presente una tacca che ospita sensori e fotocamera frontale da 16 megapixel, mentre sulla parte posteriore è presente una dual camera da 16 + 5 megapixel.

Basato sul sistema operativo Android 8.1 Oreo – ma sarà aggiornato ad Android P non appena disponibile, lo smartphone è disponibile in tre varianti con memoria RAM da 3 GB, 4 GB e 6 GB con due opzioni di storage da 32 GB e 64 GB, che può comunque essere esteso via microSD fino a 256 GB. È alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 636 octa-core da 1,8 GHZ e dispone di una batteria da 3060 mAh, che supporta anche la ricarica rapida.