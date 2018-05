Samsung annuncia i Galaxy J6 e J8 in India

Luca Colantuoni,

Come previsto qualche giorno fa, Samsung ha annunciato in India quattro nuovi smartphone con Infinity Display. Oltre ai già noti Galaxy A6 e A6+, il produttore ha svelato i Galaxy J6 e J8 che rappresentano i modelli migliori della serie di fascia bassa. Contrariamente alle indiscrezioni non è stato presentato il Galaxy J4, nonostante sia disponibile online il manuale utente.

Il design dei Galaxy J6 e J8 è molto simile a quello dei Galaxy A6 e A6+, quindi è presente un ampio schermo Super AMOLED con rapporto di aspetto 18.5:9, spessore ridotto delle cornici e lettore di impronte digitali sul retro. Essendo prodotti più economici, Samsung ha scelto il policarbonato per il telaio, ma ha utilizzato la stessa dual camera posteriore del Galaxy A6+ per il Galaxy J8 e gli stessi processori, ovvero gli octa core Exynos 7870 e Snapdragon 450. I nuovi smartphone hanno altre differenze in termini di dotazione hardware.

Il Galaxy A6 possiede un display da 5,6 pollici con risoluzione HD+ (1480×720 pixel) e integra 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 8 megapixel, entrambi abbinati ad obiettivi con apertura f/1.9 e al flash LED. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Il Galaxy J8 possiede invece uno schermo da 6 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 e 5 megapixel (obiettivi con aperture f/1.7 e f/1.9), fotocamera frontale da 16 megapixel (obiettivo con apertura f/1.9), batteria da 3.500 mAh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM e la porta micro USB. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Tre i colori disponibili al lancio: blu, nero e oro. I prezzi sono 13.990 rupie (3GB+32GB) e 16.490 rupie (4GB+64GB) per il Galaxy J6, mentre il Galaxy J8 costa 18.990 rupie.