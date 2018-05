Steam si schiera contro i giochi a sfondo sessuale

Floriana Giambarresi,

Diversi sviluppatori hanno riportato che Valve li ha informati che i loro giochi saranno rimossi da Steam se decideranno di non eliminare i contenuti sessuali più espliciti dagli stessi. In particolare gli avvisi sarebbero arrivati agli autori di visual novel e simulatori di appuntamenti.

Si apprende che tutti i giochi “sotto accusa” hanno una grafica in stile anime e sono di natura apertamente sessuale, ma i loro generi variano. Tra gli sviluppatori colpiti, ce ne sono anche di storici come HuniePot e Lupiesoft, ai quali è stato detto che i loro prodotti violerebbero le linee guida di Steam e che dunque dovranno essere aggiornati per rimuovere i contenuti espliciti, altrimenti saranno eliminati dalla vendita.

Lupiesoft ad esempio spiega che si occupa dello sviluppo di “giochi sexy” che contengono nudità, ma che nulla nel suo gioco “Mutiny!!” «viola le linee guida di Valve». L’editore aveva già incontrato la dirigenza di Valve per chiarire cosa era permesso e cosa non lo era.

This is not normal, this is not okay. Games are being pulled simply because they look a certain way and there is a stigma behind the look of a game. In the future this could easily extend to anyone who even makes visual novels no matter how 'sexy' they might appear to be. — Lupiesoft (@Lupiesoft) May 18, 2018

Anche HuniePot, lo sviluppatore di puzzle game dedicati agli incontri (dating), ha pubblicato un messaggio simile su Twitter spiegando di esser in contatto con Valve per risolvere la problematica. Il suo gioco HuniePop presenta «otto splendide ragazze ognuna con la propria personalità, preferenze e stile», e si possono «personalizzare i look delle ragazze con abiti e pettinature sbloccabili».

– IMPORTANT NOTICE –

I've received an e-mail from Valve stating that HuniePop violates the rules & guidelines for pornographic content on Steam and will be removed from the store unless the game is updated to remove said content. — HunieDev (@HuniePotDev) May 17, 2018

Infine, anche il team di Tropical Liquor, un gioco incentrato sull’abbinamento dei colori per far colpo su una ragazza, ha ricevuto una notifica da parte di Valve in cui gli viene chiesto di apportare le dovute modifiche prima che venga rimosso da Steam, entro la fine del mese.

We have been informed that adult content in Tropical Liquor must be censored by the end of this month or the game will be removed from Steam. We are working on this issue.https://t.co/Cs3VxVARQy #steam — NEKO WORKs@OVA配信中! (@nekopara_pr) May 18, 2018

Il problema è che le regole di Steam sui contenuti espliciti per adulti sono spesso confuse, come sottolineato da numerose fonti online: Valve sembra censurare alcuni titoli con contenuti sessuali grafici, lasciandone però altri. Secondo quanto si apprende su Reddit, sarebbe forse un’associazione puritana la responsabile delle richieste di censura dei contenuti sessuali su Steam, ovvero il gruppo NCOSE (National Center on Sexual Exploitation) che peraltro ha recentemente festeggiato l’iniziativa di Valve come una “vittoria” del gruppo.