Volantino MediaWorld, arriva la TV mania

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato oggi 21 maggio il volantino “TV mania” che come fa ben intuire il nome punta molto sulle offerte dedicate all’intrattenimento televisivo. Volantino che sarà valido sino al prossimo 30 di maggio. Infatti, la catena di elettronica propone moltissimi modelli di televisori di nuova generazione adatti soprattutto per chi punta a trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, si evidenzia il modello SONY KD49XE7077 con schermo da 49 pollici Ultra HD 4K e DLNA – WiFi al prezzo di 549 euro.

Interessante anche l’offerta di MediaWorld sulla combo Google Home Mini e Chromecast al prezzo di 79,99 euro. Non solo TV ed intrattenimento comunque. Nel nuovo volantino di MediaWorld tanto spazio anche ai sempre più richiesti droni. Per esempio, il modello DJI Mavic Pro è proposto a 899 euro. Oppure, il Parrot Bebop 2 FPV Power è venduto al costo di 499 euro. Nel volantino di MediaWorld non possono mancare nemmeno gli smartphone. Il Samsung Galaxy Note 8 è proposto al prezzo di 799 euro, mentre il Huawei P20 a 679 euro. Da evidenziare anche il nuovo e subito apprezzato Honor 10 proposto al prezzo di 399 euro.

Tra i tablet pc, invece, spicca il nuovo iPad 2018 128GB WiFi al prezzo di 429 euro. Non manca nemmeno qualche notebook Windows 10 e per gli appassionati del gaming spicca la PS4 1TB con FIFA 18 ed un abbonamento a PlayStation Plus per 12 mesi al prezzo di 329 euro.

Per chi ama la fotografia, MediaWorld propone alcune fotocamere digitali compatte. Infine, presenti anche smartwatch, smartband, gadget ed accessori vari.