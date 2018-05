Xiaomi Mi 8, lettore di impronte in-display?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese organizzerà nei prossimi giorni un evento in tre città (Shanghai, Wuhan e Nanjing), durante il quale è previsto il lancio di un nuovo smartphone. Il principale candidato è il Mi 8, successore dell’attuale Mi 6. Manca poco intanto al debutto italiano del 24 maggio con l’apertura del primo store a Milano. In questa occasione potrebbe arrivare nel nostro paese uno dei dispositivi più recenti di Xiaomi.

Il successore del Mi 6 doveva essere il Mi 7, del quale sono circolate in passato diverse indiscrezioni. Sembra però che il produttore abbia deciso di passare direttamente al Mi 8 per festeggiare l’ottavo anniversario dalla fondazione avvenuta nel 2010. Sul social network Weibo è apparsa la confezione retail dello smartphone con un numero 8 in bella mostra, quindi non dovrebbero esserci dubbi sul nome del dispositivo. In una seconda immagine è invece visibile il pannello frontale che conferma la presenza del notch nella parte superiore dello schermo.

Osservando meglio si possono notare quattro fori circolari, alcuni dei quali probabilmente corrispondenti alla fotocamera 3D per il riconoscimento facciale. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 845, 8 GB di RAM, 64/128 GB di storage e una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica wireless. Nel seguente video, pubblicato su Weibo, si vede invece il lettore di impronte digitali in-display. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9.

Xiaomi arriverà ufficialmente in Italia il 24 maggio. Il produttore ha condiviso su Twitter il profilo di uno smartphone che sarà in vendita nel nostro paese. La caratteristica più evidente è la doppia fotocamera posteriore nell’angolo superiore sinistro con il flash LED tra le due lenti.

Questo layout è utilizzato per Mi MIX 2S, Mi 6X, Redmi Note 5 Pro e Redmi S2. Considerate le dimensioni è presumibile che si tratti del Mi MIX 2S.