Barack e Michelle Obama: accordo con Netflix

Marco Grigis,

Barack e Michelle Obama raggiungono un accordo con Netflix per la produzione di film e serie TV, in un’ottica di accrescimento del catalogo della piattaforma. La conferma arriva dopo le indiscrezioni dello scorso marzo, quando il New York Times aveva parlato di alcune “negoziazioni avanzate” con la famiglia Obama. Al momento, non è noto quale tipologia di contenuti verrà realizza, tuttavia pare si tratterà di contenuti non specificatamente politici o in contrasto con l’amministrazione Trump, bensì di sensibilizzazione sui problemi nel mondo.

L’accordo è stato confermato dalla stessa piattaforma Netflix, con un intervento di Ted Sarandos, Chief Content Officer del gruppo. A quanto pare, Barack e Michelle Obama sono stati scelti per la loro capacità di raccontare storie relative a specifiche comunità, racconti di cambiamento d’ispirazione per l’umanità intera:

Hanno una posizione unica nel poter scoprire e evidenziare le storie delle persone che fanno la differenza per le loro comunità, che lottano per cambiare in meglio il mondo.

I contenuti in questione saranno realizzati da una nuova società fondata dagli stessi Obama, la Higher Ground Productions, mentre al momento non sono stati resi noti i dettagli economici dell’accordo. A quanto pare, verranno realizzate sia serie tv che documentari, nonché lungometraggi classici. L’ex Presidente degli Stati Uniti ha voluto commentare la partnership con Netflix in una nota:

Una delle gioie al tempo del nostro lavoro pubblico è stata la possibilità di incontrare così tante persone affascinanti, nonché aiutare a condividere la loro esperienza con un pubblico più ampio. È per questo che Michelle e Io siamo entusiasti di collaborare con Netflix: speriamo di coltivare le voci di talento, d’ispirazione e creative che possano promuovere maggiore empatia e comprensione fra le persone, nonché di aiutarle a condividere le loro storie con il mondo intero.

A oggi, non è noto quando la prima produzione targata Obama sarà disponibile per gli abbonati Netflix.