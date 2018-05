Battlefield 5 nella seconda guerra mondiale

Cristiano Ghidotti,

La battaglia per l’assegnazione del titolo di miglior sparatutto dell’anno è ufficialmente aperta: se la scorsa settimana Activision e Treyarch hanno presentato in via ufficiale il nuovo Call of Duty (sarà quasi esclusivamente orientato al multiplayer), tra poco toccherà anche a Battlefield 5. L’annuncio ufficiale andrà in scena nella serata di domani, in diretta streaming, alle 22:00 italiane.

Per incrementare l’hype, Electronic Arts ha condiviso un teaser della durata di pochi secondi. In sottofondo si possono sentire i rumori di un conflitto, lo schermo è completamente nero, ma per brevi attimi compare una sagoma, un uomo con occhiali da aviatore che sembra invitarci a far silenzio. Dando un’occhiata alle icone posizionate nella parte superiore è possibile cogliere qualche primo indizio su quella che è la location scelta da Digital Illusions Creative Entertainment per il suo FPS: la seconda guerra mondiale, uno scenario già esplorato più volte dalle uscite videoludiche.

Sembra trattarsi di uno spezzone tratto dalla modalità Conquista, come testimoniano i punti assegnati alle differenti fazioni. Dando uno sguardo alle bandiere si trova invece conferma del periodo storico: ci sono la Union Jack dell’esercito britannico e la Croce di Ferro utilizzata da quello tedesco.

Il breve filmato consente inoltre di dare una prima occhiata ad alcuni elementi dell’interfaccia ridisegnati, relativi alla barra dell’energia e all’organizzazione della propria squadra. L’appuntamento è fissato per la serata di domani, quando Battlefield 5 sarà presentato in via ufficiale da Electronic Arts sciogliendo così finalmente ogni dubbio. Dovessimo fare una previsione, punteremmo sulla presenza di una massiccia campagna da affrontare in singolo, punto debole quest’anno del rivale CoD.