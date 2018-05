Google porta Family Link in Europa (e in Italia)

Cristiano Ghidotti,

Annunciata nel marzo dello scorso anno come uno strumento indirizzato ai genitori, l’applicazione Family Link è rimasta in un primo momento circoscritta al territorio statunitense, per poi raggiungere Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Canada e Regno Unito. Oggi si segnala il suo debutto su tutta l’area del vecchio continente, Italia compresa, giusto in tempo per l’entrata in vigore del GDPR.

Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di uno strumento studiato e strutturato in modo da consentire ai genitori di creare gli account dei loro figli, esercitando un monitoraggio e una gestione approfondita sui dispositivi e sulle applicazioni utilizzate. In altre parole, un tool avanzato per il parental control. Questi i paesi europei nei quali a partire da questi giorni è disponibile Family Link: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia.

In Italia è possibile gestire gli account dei minori fino ai 13 anni di età, mentre per altri paesi la soglia cambia (ad esempio è fissata in 14 anni per l’Austria e in 16 anni per il Belgio). Chi è interessato a sfruttarne le funzionalità può effettuare fin da subito l’applicazione Android, in modo del tutto gratuito e direttamente dalla piattaforma Play Store. Questa la descrizione fornita dal gruppo di Mountain View nella scheda del software.