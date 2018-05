Stelle e cuori per Google Foto: preferiti e like

Cristiano Ghidotti,

L’importanza di Google Foto per il gruppo di Mountain View è fuori discussione. Lo ha dimostrato anche in occasione del recente I/O 2018, quando sul palco del keynote d’apertura sono state annunciate alcune interessanti novità in arrivo per il servizio: dall’ottimizzazione automatica delle immagini all’archiviazione dei documenti, fino a opzioni inedite per lo sharing e le feature Color Pop e Colorize che rispettivamente mettono in risalto un elemento e colorano le foto in bianco e nero.

Stanno per fare il loro debutto all’interno dell’applicazione ufficiale altre caratteristiche: la prima confermata oggi riguarda la possibilità di contrassegnare gli elementi preferiti così da poterli ritrovare in modo semplice e rapido in qualsiasi momento, attraverso una raccolta creata ad hoc all’interno della scheda Album. Per aggiungere una fotografia oppure un video all’elenco sarà sufficiente premere il pulsante a forma di stella che accompagnerà i file. Il rollout è imminente: secondo bigG dovrebbe essere disponibile già entro questa settimana. Ecco il post condiviso su Twitter.

È OK riprodurre gli elementi preferiti. A partire da questa settimana, premete il pulsante a forma di stella per contrassegnare un’immagine come favorita. Andate poi nella scheda Album per vedere tutti gli elementi preferiti raccolti in un solo luogo.

L’altra novità svelata oggi è invece destinata a fare il suo esordio più avanti e può in tutto e per tutto essere definita una sorta di like associato agli elementi condivisi dagli altri utenti. Per esprimere il proprio apprezzamento sarà sufficiente toccare il pulsante a forma di cuore. Una mossa che conferisce a Google Foto uno stile sempre più social.

Presto potrete esprimere apprezza mento per le fotografie appena condivise dai vostri amici. Cercate l’icona a forma di cuore mentre guardate un album o un’immagine condivisa.