Instagram permette di silenziare gli amici

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato il prossimo arrivo di una nuova funzionalità che permetterà di silenziare i post degli account degli amici senza dover scegliere di smettere di seguirli. Questa funzionalità era attesa da tempo perché consentirà di mettere un po’ di ordine all’interno del proprio Feed nel social network. Grazie a questa novità, infatti, gli utenti potranno fare in modo di non vedere più i post degli amici più “invadenti”, senza correre il rischio di offenderli decidendo di non seguirli più. Quando si silenzierà un account, gli utenti potranno comunque continuare a vedere i post all’interno del profilo degli amici silenziati e a ricevere notifiche sui commenti o i post in cui si è taggati.

Cosa molto importante, gli amici silenziati non sapranno mai di questa scelta. In ogni momento, comunque, gli iscritti potranno scegliere di tornare a visualizzare all’interno del loro Feed i post degli amici silenziati. Sfruttare questa nuova possibilità offerta da Instagram è davvero molto banale. Quando si vedrà un post di un amico che si intende silenziare basterà toccare i tre puntini accanto al nome, poi selezionare “Silenzia Post” ed, infine, confermare che si intende disattivare i post di questo account cliccando su “Silenzia“. Da quel momento i post di quell’utente non appariranno più all’interno del proprio Feed.

Per riattivare l’account e tornare, così, a visualizzare i post dell’amico silenziato, gli iscritti dovranno solamente entrare nel profilo e toccare “Riattiva post“. In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante a tre puntini presente nell’angolo in alto a destra della pagina del profilo e selezionare “Riattiva i post”.

La nuova funzionalità sarà disponibile per tutti a partire dalle prossime settimane.