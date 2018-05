Moto Z3 Play, schermo AMOLED e dual camera

Luca Colantuoni,

Dopo aver presentato i nuovi smartphone delle serie Moto G6 e Moto E5, il produttore statunitense dovrebbe presto annunciare i top di gamma Moto Z3 e Moto Z3 Play. Quest’ultimo modello riceverà diversi miglioramenti rispetto all’attuale Moto Z2 Play, tra cui la doppia fotocamera posteriore.

XDA Developers ha ricevuto un documento interno di Lenovo, in cui sono indicate le specifiche hardware e le principali funzionalità dello smartphone. Il Moto Z3 Play avrà un telaio in alluminio e uno schermo Max Vision da 6 pollici di tipo AMOLED con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18:9. Il produttore afferma che si tratta di “uno degli smartphone più sottili sul mercato”, un’affermazione che probabilmente spiega la capacità non eccezionale della batteria (3.000 mAh). Ovviamente sono supportati i Moto Mods, gli accessori che hanno reso celebre la serie.

Il Moto Z3 Play integrerà un processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Uno dei sensori della dual camera posteriore avrà una risoluzione di 12 megapixel (l’altro dovrebbe essere da 8 megapixel), mentre la fotocamera frontale da 8 megapixel potrà essere sfruttata anche per il riconoscimento facciale. Il lettore di impronte digitali è posizionato sul lato destro sotto i pulsanti del volume.

Tra le funzionalità più interessanti ci sono Moto Voice (gestione delle app tramite comandi vocali) e diversi effetti per le fotocamere, come Cinemagraphs, che permette di creare live foto, animando una parte dell’immagine. Non mancherà una modalità manuale per la scelta dei parametri di scatto. Il sistema operativo sarà Android Oreo. Motorola offrirà anche quattro bundle che includono altrettanti moduli: batteria supplementare, custodia, fotocamera e proiettore.