Now TV tra Smart Stick, Apple TV e Android TV

Marco Grigis,

Importanti novità per Now TV, la piattaforma in streaming di Sky. Dopo il successo del Now TV Box, il set-top-box per accedere comodamente ai contenuti del servizio dal televisore di casa, il gruppo ha infatti annunciato l’arrivo di Smart Stick: un dongle HDMI da collegare facilmente a qualsiasi schermo. E non è tutto, poiché il servizio verrà rinnovato anche nella grafica e nelle funzioni, rendendolo più coerente su ogni dispositivo compatibile, mentre in estate potrebbero giungere anche le applicazioni per Apple TV e Android TV.

Now TV ha deciso di rendere più accessibili e facili da utilizzare i propri servizi, sia rinnovando la propria proposta hardware che quella software. La prima novità è rappresentata dalla Smart Stick, un dongle HDMI compatibile con tutti i televisori. Sostituto dell’attuale TV Box, il device misura solo 8 centimetri ed è all’insegna della comodità: può essere infatti portato ovunque, in tasca oppure in borsetta, quindi collegato immediatamente alla rete Internet per godere senza intoppo di tutta la programmazione della piattaforma.

Molto versatile e poco ingombrante, considerato come venga nascosta sulla porzione posteriore del proprio apparecchio, la Smart Stick sarà in vendita dal prossimo 30 maggio, a 29.90 euro e comprensiva di tre mesi di visione gratuita del ticket di proprio interesse, così come già avvenuto in passato per la Now Tv Box. Non è però tutto, poiché la Smart Stick può essere controllata sia tramite il suo telecomando ufficiale che con quello classico del televisore, per una comodità d’uso senza pari. E per ricercare i propri contenuti preferiti basterà la voce.

L’interfaccia, nel frattempo, si rinnova con una grafica più coerente su tutti i dispositivi compatibili, introducendo anche nuove funzioni. Binge Watching, così come suggerisce il nome, permette di ammirare gli episodi della propria serie televisiva uno dopo l’altro, mentre Download&Play garantisce la possibilità di scaricare i propri contenuti, per la visione offline. Restart, invece, nasce per poter tornare velocemente all’inizio della serie TV o del film che si sta guardando, mentre Sport Reminder permette di impostare un calendario e speciali notifiche per gli eventi sportivi di proprio interesse, senza perdere così mai un match.

Novità anche per i dispositivi compatibili: arriverà la disponibilità sugli smart TV di LG e Panasonic, mentre entro l’estate anche le applicazioni per Apple TV e Android TV.