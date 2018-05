Samsung Galaxy J4, schermo AMOLED e Android 8.0

Luca Colantuoni,

Samsung ha aggiunto un terzo smartphone alla serie Galaxy J, dopo i Galaxy J6 e J8 annunciati ieri. Nonostante sia il modello più economico del gruppo, il Galaxy J4 possiede alcune caratteristiche solitamente presenti in prodotti più costosi, come lo schermo Super AMOLED e il flash frontale.

Anche il Galaxy J4 possiede un telaio in plastica, un materiale economico che offre comunque una buona resistenza alle cadute. Gli utenti non troveranno però un Infinity Display, come sui modelli superiori, ma un tradizionale display Super AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e rapporto di aspetto 16:9. La dotazione hardware comprende un processore quad core Exynos 7570 a 1,4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.9, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. Mancano sia il lettore di impronte digitali che il riconoscimento facciale, quindi lo sblocco dello smartphone avviene con i metodi classici. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e offre un’autonomia massima di 80 ore.

Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia Samsung Experience. Il Galaxy J4 è disponibile in tre colori: nero, oro e orchid gray. Il produttore non ha comunicato il prezzo. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.