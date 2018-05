L’idraulico si prenota su Facebook

Filippo Vendrame,

Richiedere un intervento di un idraulico a casa si potrà fare attraverso Facebook. Il social network ha, infatti, annunciato un’interessante novità per il suo Marketplace, un luogo dove gli iscritti possono comprare e vendere beni e servizi. All’interno del Marketplace, infatti, arriverà molto presto una nuova sezione dedicata ai servizi domestici all’interno della quale gli utenti potranno trovare e prenotare la prestazioni di professionisti per pulire la casa, risolvere problemi di idraulica e molto altro ancora.

Per realizzare questo nuovo servizio, Facebook ha collaborato con realtà come Handy, HomeAdvisor e Porch, aziende specializzate nei servizi per la casa. Grazie a queste collaborazioni, già al lancio gli iscritti di Facebook potranno trovare migliaia di professionisti da poter scegliere per le loro necessità. Facebook offre anche preventivi rapidi, con la possibilità di inviare la richiesta di un progetto a più professionisti contemporaneamente sul Marketplace. Attraverso Messenger, gli utenti potranno mettersi in contatto con i professionisti per discutere del progetto e di tutti gli altri particolari come i costi. Questa funzionalità sarà disponibile nel corso delle prossime settimane per i cittadini americani. Nessuna menzione è stata fatta, al momento, per la diffusione di questa novità anche negli altri Paesi del mondo.

Sfruttare questo nuovo servizio, una volta disponibile, sarà molto semplice. Gli utenti dovranno solamente selezionare “Marketplace Services” dal menu del Marketplace presente su Facebook. Il passo successivo sarà quello di scegliere il servizio professionale che si desidera. Per restringere il campo dei risultati, il social network porrà alcune domande per meglio capire le esigenze delle persone. Per esempio, se l’obiettivo è trovare un addetto alle pulizie, il social network porrà quesiti come quante volte si pulisce la casa, quante stanze ha l’abitazione ed altro ancora.

Come step finale gli utenti dovranno inserire il loro codice postale e Facebook proporrà alla fine tutte le soluzioni che soddisfano i criteri di ricerca. Gli utenti possono anche visionare il profilo del professionista o dell’azienda per trovare ulteriori informazioni. Presente anche la possibilità di lasciare valutazioni e recensioni che potranno essere utili in futuro per altre persone.