LG V35 e altri 4 smartphone LG in arrivo a giugno?

Floriana Giambarresi,

Un insolito programma di rilascio vedrà l’arrivo di ben cinque nuovi smartphone LG nel mese di giugno, di cui uno sarà il già chiacchierato LG V35 (o LG V35 ThinQ). Lo riferisce un nuovo rapporto diramato da Etnews.

Nello specifico, i report suggeriscono che la nota casa produttrice lancerà cinque nuovi dispositivi in ​​Corea il mese prossimo, ovvero LG V35, LG Q7, LG Q7 Plus, LG X5 (2018) e LG X2 (2018), ormai pronti per il lancio nel tentativo di offrire ai clienti telefoni che coprono una diversa gamma di prezzi, così da soddisfare ogni esigenza. Il modello premium, il più costoso, dovrebbe essere proprio LG V35, dotato di specifiche tecniche che rivaleggiano con il recentemente rivelato LG G7 ThinQ.

A proposito di tale smartphone, già alcune indiscrezioni ne avevano rivelato parte delle caratteristiche ma il portale coreano rivela altri dettagli aggiuntivi: pare che LG V35 ThinQ avrà a bordo ben 6 GB di RAM, 64 GB di spazio per l’archiviazione dei dati, una fotocamera frontale per i selfie con sensore da 8 megapixel e apertura f/1.9 e una batteria da 3300 mAh. Dovrebbe essere disponibile in un colore denominato “Aurora Black” e offrirà le medesime soluzioni di intelligenza artificiale dedicate all’imaging che la compagnia ha integrato sui suoi più recenti dispositivi, LG G7 ThinQ e LG V30S ThinQ.

LG G7 ThinQ e LG G7 ThinQ Plus sono già stati rivelati ufficialmente e saranno resi disponibili a giugno in Corea e successivamente anche in Europa e in Asia. Gli ultimi due nuovi smartphone menzionati nel leak coreano sono LG X5 (2018) e LG X2 (2018), da non confondere con i modelli omonimi già disponibili sul mercato da qualche tempo. Il primo dovrebbe integrare uno schermo da 5,5 pollici, un processore MediaTek MT6750, una fotocamera frontale da 3 megapixel e una posteriore da 13 megapixel, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna e un lettore dedicato al rilevamento delle impronte digitali, nonché una capiente batteria da 4500 mAh dotata di tecnologia per la ricarica rapida.

Il secondo smartphone, LG X2 (2018), dovrebbe invece essere un dispositivo dedicato alla fascia bassa del mercato: si vocifera che arriverà con uno schermo HD da 5 pollici di diagonale, chipset Qualcomm Snapdragon 425, fotocamera frontale da 5 megapixel e posteriore da 13 megapixel, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, una batteria da 2410 mAh e un sensore per le impronte digitali. Dovrebbe costare meno di 200 dollari.

Qualora il rapporto si rivelasse accurato, significherebbe che giugno sarà un mese incredibilmente impegnativo per LG.