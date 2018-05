Twitter: via le app per Android TV, Roku TV e Xbox

Filippo Vendrame,

Twitter ha deciso di mettere la parola fine alla sua app per le piattaforme Android TV, Roku TV e Xbox. A partire da domani, 24 maggio, l’applicazione Twitter per queste piattaforma non sarà più disponibile. L’annuncio arriva direttamente dal social network attraverso il suo account ufficiale su Twitter. Non è chiaro il motivo di questa scelta anche se molto probabilmente il social network ha deciso di focalizzare la sua attenzione sulle piattaforme principali come iOS, Android e Windows 10. Proprio la versione dell’app per il sistema operativo di Microsoft ha avuto di recente degli sviluppi molto interessanti avendo abbracciato la tecnologia PWA (Progressive Web Apps).

Sulle piattaforma in cui Twitter intende non voler essere più presente, l’app non era effettivamente particolarmente utilizzata e le funzionalità erano molto indietro rispetto a quelle presenti nelle app per iOS ed Android. Per poter continuare ad utilizzare Twitter nel migliori dei modi su queste piattaforme, il social network consiglia di accedere via browser a Twitter.com. Accanto a questa notizia, Twitter ha anche annunciato che la sua versione web mobile, Twitter Lite e Twitter per Windows adesso supportano anche funzionalità che normalmente erano già presenti da tempo all’interno delle app principali per iOS ed Android. Trattasi della modalità notte, degli aggiornamenti in tempo reale per le risposte, retweet e like e di un nuovo box per l’inserimento dei messaggi.

Non si tratta di novità eclatanti ma potrebbero fare la differenza per chi, per molte ragioni, non intende utilizzare l’app principale del social network e vuole sfruttare, invece, la versione web o la versione Lite dell’app.

Grazie a queste novità, le piattaforme in cui Twitter è presente adesso saranno maggiormente allineate in termini di funzionalità.