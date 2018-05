Vivo Apex, annuncio previsto per il 12 giugno

Luca Colantuoni,

Doveva essere solo un concept, ma il produttore cinese ha annunciato che il Vivo Apex diventerà un prodotto commerciale. Lo smartphone full screen con lettore di impronte digitali in-display e fotocamera frontale a scomparsa verrà ufficialmente presentato il 12 giugno durante un evento organizzato a Shanghai.

Il Vivo Apex, mostrato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, possiede uno schermo OLED da 5,99 pollici con uno screen-to-body ratio del 91%. Le cornici superiori e laterali hanno uno spessore di soli 1,8 millimetri, mentre quella inferiore è leggermente più grande (4,3 millimetri). L’obiettivo del produttore è ridurre ulteriormente lo spessore della cornice inferiore, in modo da raggiungere uno screen-to-body ratio del 98%, ottenendo quindi un vero smartphone “tutto schermo”. Come si può vedere nel video non c’è nessun notch, una soluzione adottata da molti produttore per incrementare l’area di visualizzazione.

Il design è simile a quello della serie Mi MIX di Xiaomi, ma Vivo non ha spostato la fotocamera frontale nella cornice inferiore. Il modulo fotografico con sensore da 8 megapixel fuoriesce dal bordo superiore in soli 0,8 secondi. I sensori di luminosità e prossimità sono nascosti sotto lo schermo, così come il lettore di impronte digitali basato sulla Half-Screen In-Display Fingerprint Scanning Technology (l’utente può toccare in qualsiasi punto della parte inferiore dello schermo).

Altra novità è la Screen SoundCasting Technology. L’intero display è trasformato in altoparlante attraverso la conversione delle vibrazioni in suono. È stata utilizzato infine un nuovo SIP (System in Package) per integrare il DAC e tre amplificatori operazionali, in modo da ridurre lo spazio occupato del 60%. Il Vivo Apex dovrebbe avere un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 128 GB di storage.