Wiko porta View2 e View2 Pro in Italia

Li abbiamo visti in anteprima al Mobile World Congress di Barcellona, ora sono pronti per fare il loro debutto ufficiale in Italia: Wiko View2 e Wiko View2 Pro arrivano nel nostro paese spinti da una campagna promozionale che ruota intorno all’hashtag #LussoDemocratico, a testimonianza di come ancora una volta il brand intenda proporre una caratteristica di ultima generazione a un prezzo accessibile: questa volta si tratta del display 19:9. Sono dispositivi con pannello Full Screen da 6 pollici e un piccolo notch in prossimità del bordo superiore per ospitare la fotocamera frontale.

La gestione di app, giochi e contenuti multimediali è affidata ai processore octa core di Qualcomm: Snapdragon 435 per il modello View2 e Snapdragon 450 per il View2 Pro, il primo con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, il secondo con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. In entrambi i casi è possibile ricorrere all’utilizzo di schede microSD per ampliarne la capacità. Non mancano poi una batteria da 3.000 mAh e una gamma di moduli per la connettività: dal WiFi b/g/n al 4G-LTE (Cat. 6), senza dimenticare GPS, Bluetooth 4.2 e il chip NFC che può essere impiagato per i pagamenti. Completano la scheda il jack audio da 3,5 mm per cuffie o auricolari e il sensore per la lettura delle impronte digitali.

In merito alle fotocamere, View2 dispone di un modulo posteriore da 13 megapixel (f/2.0) con flash LED, mentre su View2 Pro troviamo una dual camera da 16 megapixel (f/1.75) con doppio flash LED. Per entrambi il sensore frontale è da 16 megapixel (f/2.0) e, oltre che per i selfie, può essere sfruttato anche per effettuare lo sblocco del dispositivo tramite il riconoscimento facciale di Face Unlock.

Dando uno sguardo al software, va premiata la scelta di Wiko che per View2 e View2 Pro ha scelto di preinstallare la versione stock di Android 8.0 Oreo. Il sistema operativo è privo di personalizzazioni e questo consentirà al produttore di rilasciare in modo rapido gli aggiornamenti successivi e le patch di sicurezza. Una scelta senz’altro da applaudire, che va nella direzione auspicata da Google. Di seguito una galleria di immagini per osservare da vicino il design degli smartphone, nelle loro differenti colorazioni.

Veniamo ai prezzi: View2 è già in vendita al prezzo ufficiale di 199,99 euro (in offerta su Amazon a 182 euro), mentre View2Pro arriverà in Italia tra pochi giorni, entro la fine di maggio, a 299,99 euro. Concludiamo con l’intervista a Simone Tornaghi, Area Director Southern Europe di Wiko, registrata in occasione del MWC 2018.