Xbox One, annunciato l’update di giugno

Microsoft ha annunciato il nuovo aggiornamento funzionale 1806 per le sue console Xbox One. Trattasi del nuovo step software della piattaforma delle sue console di punta che dovrebbe arrivare agli utenti già nel corso del mese di giugno. La sigla 1806 significa, infatti, che l’update sarà finalizzato nel corso del mese giugno dell’anno 2018. All’interno di un post ufficiale sul blog di Xbox, il gigante del software ha fatto una sintesi delle prime novità che arriveranno con questo nuovo aggiornamento.

Innanzitutto, Microsoft ha migliorato la funzionalità Gruppi che permette agli utenti di poter raggruppare ed ordinare applicazioni e giochi all’interno di gruppi personalizzati. Miglioramenti possibili grazie ai molti feedback inviati dagli utenti. Il gigante del software ha anche migliorato la ricerca dei contenuti. Premendo il tasto Y del controller si aprirà ovunque nella dashboard una finestra di dialogo da cui sarà possibile effettuare una ricerca. Le password del WiFi di più reti potranno essere salvate all’interno della console, opzione utile se si pensa di portare in viaggio la propria Xbox One e la si vuole preconfigurare in anticipo.

Microsoft ha anche migliorato l’accessibilità della sua console per tutti i giocatori che presentano alcune disabilità fisiche. Miglioramenti anche per le impostazioni familiari della console. Infine, alcuni Insider che testeranno l’update in anticipo potrebbero notare alcune funzionalità sperimentali. Novità che sono state introdotte per verificare l’interesse degli utenti.

Non mancano poi tante ottimizzazioni e correzioni per migliorare prestazioni ed usabilità della console.

I primi a testare il nuovo aggiornamento saranno gli iscritti al programma Xbox Insider che hanno scelto l’Alpha Ring.