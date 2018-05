Xiaomi Mi 8 mostrato online prima del lancio

Floriana Giambarresi,

L’imminente Xiaomi Mi 8 sembra il protagonista di un video interattivo appena pubblicato dal sito web cinese Sina, a solo un giorno dall’annuncio ufficiale che il dispositivo sarà presentato il 31 maggio.

Il filmato mette in mostra la scocca posteriore del presunto Xiaomi Mi 8 caratterizzata da un peculiare design traslucido che lascia intravedere i circuiti presenti all’interno dello smartphone; peraltro, l’HTC U12+ Translucent Blue appena annunciato dispone di un effetto simile. È un approccio particolare poiché mescola in modo moderno le tendenze dei vecchi e nuovi design. Sulla parte frontale, pare che campeggerà un display con notch, una tacca che – se confermata – andrebbe a ospitare i sensori dedicati al riconoscimento facciale 3D, tra le altre cose.

Con un corpo in colore grigio scuro, il nuovo smartphone del noto brand cinese potrebbe esser dotato di una dual camera posteriore montata verticalmente, ma se il video si rivelerà veritiero significherà che potrebbe non esservi alcun lettore per le impronte digitali. O almeno in maniera visibile: ciò infatti dà un ulteriore peso alle speculazioni che Xiaomi Mi 8 disporrà della nuova tecnologia di scansione delle impronte digitali in-display, ovvero integrata direttamente nel pannello.

Come reso noto da Xiaomi stessa attraverso un post su Twitter, Xiaomi Mi 8 sarà annunciato ufficialmente al pubblico il 31 maggio. In precedenza doveva chiamarsi Xiaomi Mi 7 ma pare che sarà denominato proprio Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition per commemorare l’ottavo anniversario del marchio Mi.