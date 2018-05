Battlefield 5, ecco dettagli sul gameplay e uscita

Floriana Giambarresi,

DICE ed Electronic Arts (EA) sono pronte ad aggiungere un nuovo capitolo al loro leggendario franchise sparatutto, annunciando i primi dettagli e la data di uscita di Battlefield 5, iterazione il cui gameplay si concentrerà sulle squadre impegnate a darsi battaglia nello scenario della Seconda Guerra Mondiale, in arrivo su piattaforme quali PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il campo di battaglia del titolo coinvolgerà i giocatori con una nuova interpretazione del più grande e orribile conflitto globale e storie mai raccontate con eroi di guerra sconosciuti: ad esempio, si potranno vivere virtualmente i freddi paesaggi norvegesi nei panni di una giovane combattente della resistenza o sbarcare nel deserto caldo del Nord Africa – e altro ancora – con un comparto grafico alle spalle che sfrutta tutte le tecnologie di cui gli sviluppatori di giochi possono contare in questa generazione, molto più avanzate di quello di un decennio fa. È sufficiente dare uno sguardo all’adrenalinico trailer di Battlefield 5 per comprendere quale sia la portata tecnica:

Nonostante siano ormai molti i videogiochi sul mercato ad aver affrontato questo conflitto, l’idea alla base della creazione di DICE propone un’esperienza del tutto diversa. Si potrà sperimentare infatti la Seconda Guerra Mondiale da una prospettiva storica, indipendentemente da quale personaggio si sceglierà. E non sarà più necessario pagare ulteriori soldi per ottenere nuove mappe di gioco e pacchetti aggiuntivi: non ci saranno infatti Premium Pass, tutti i giocatori avranno accesso alla stessa mappa e modalità, mantenendo la community unita mentre avanza nel gioco.

Sottotitolato Times of War, Battlefield 5 includerà eventi e nuovi modi di giocare come Grand Operations, mentre si potranno sbloccare le ultime ricompense come armi e veicoli per modificare ulteriormente la propria compagnia. Come nei precedenti capitoli della serie, i personaggi potranno spostare artiglieria, costruire fortificazioni e riparare strutture danneggiate. Le modalità multiplayer saranno nuove e classiche: tra queste, la modalità Company che consentirà di creare e modificare i propri soldati, armi e veicoli che si evolveranno in ogni modo durante il gioco; la modalità Conquest da 64 giocatori con il multigiocatore che culmina in Grand Operations, una modalità live del tutto nuova e in generale un’enfasi sul gioco di squadra.

A ogni accesso a una partita si entrerà infatti in una team e sarà possibile comunicare con il gruppo in qualsiasi momento, tramite chat o VoIP. Ci saranno degli incentivi per invogliare i giocatori ad assumere il ruolo di caposquadra e molte ricompense per incoraggiare la collaborazione tra i membri di ogni team. Sarà comunque possibile giocare in solitaria anche se più difficile.

Secondo quanto reso noto da The Verge, in Battlefield 5 DICE ha deciso di abbracciare il concetto di scarsità. Entrando in una nuova battaglia l’utente avrà infatti una quantità limitata di munizioni e risorse, e nel lungo termine ciò condizionerà il modo in cui si gioca. Ad esempio, ogni volta che si abbatterà un nemico si dovrà scegliere se fuggire o rubare le sue munizioni, esponendosi però al rischio di essere abbattuto a propria volta e uscire dalla partita. Il concetto di Scarcity eleva peraltro l’importanza di giocare bene in squadra dato che sarà possibile rifornire i propri compagni in ogni momento, con le proprie risorse. «La scala di ogni battaglia e il livello di coinvolgimento è differente da quanto fatto fino ad ora in Battlefield, e un’esperienza fantastica attende i giocatori», ha sottolineato Oskar Gabrielson, General Manager di DICE.

Per quanto concerne la data di uscita Battlefield 5 sarà disponibile il 19 ottobre su Xbox One, PlayStation 4 e Origin per PC. Chi ordinerà la Deluxe Edition avrà l’opportunità di accedere tre giorni prima al gioco mentre chi effettuerà un preordine di una qualsiasi edizione del gioco con la Battlefield V Enlister Offer avrà accesso anticipato alla Open Beta e altri benefit in-game incluse customizzazioni per i soldati, accesso a incarichi speciali nella settimana del lancio e immediato accesso a cinque armi da usare in Battlefield 1.

Per celebrare il lancio e in attesa del nuovo capitolo in arrivo in autunno, EA e DICE daranno a tutti i giocatori di Battlefield la possibilità di scaricare contenuti da Battlefield 1 e Battlefield 4 gratuitamente.