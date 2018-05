Google Trends: design più semplice e nuove feature

Floriana Giambarresi,

Google Trends, il noto servizio di keyword research utile a trovare gli argomenti più di tendenza tra quelli chiesti dagli utenti sul motore di ricerca e per generare confronti storici sulla loro popolarità, si aggiorna con un nuovo design e più funzionalità, e vede una maggiore attenzione ai contenuti editoriali.

Come spiegato dal gigante delle ricerche online attraverso uno specifico post sul blog ufficiale, Google Trends (link) introduce un nuovo e più moderno design ideato per semplificare la navigazione e la fruizione delle informazioni da parte degli utenti e dei professionisti, e altri modi per esplorare dati e storie attorno a uno dei più grandi set di dati al mondo, come una sezione rinnovata per le ricerche minuto per minuto, nuovi tipi di infografica e altro ancora.

Specifica Google che molte delle modifiche effettuate sono basate proprio sui feedback forniti dagli utenti e che, nello specifico, includono:

Una sezione rinnovata di Trending Search, che mostra i principali trend di ricerca attuali, sia quotidianamente che minuto per minuto.

Una sezione di nuova concezione in cui è possibile visualizzare le storie dei dati su Google Trends curate dal team del News Lab su tutto, dall’amministrazione di Trump e fino alla Festa della Mamma. È anche un luogo ideale per trovare incredibili esempi di visualizzazione dei dati di Google da parte di designer di newsroom provenienti da tutto il mondo.

Facile accesso ai dati di Year in Search (Anno nella ricerca) risalenti al 2001, in modo da poter vedere come l’interesse per la ricerca è cambiato nel tempo.

Nuovi tipi di infografica, come una mappa dell’intensità per confrontare diversi argomenti in modi più significativi.

I dati in tempo reale sono probabilmente la parte più impressionante della riprogettazione ed è possibile accedervi nella sezione Ricerche di tendenza. Secondo Google, lo scopo del nuovo design di Trends è quello di aiutare i professionisti del Web (come giornalisti, blogger, SEO) a creare storie sui dati che possono trovare in questo strumento.