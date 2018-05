Filippo Vendrame,

Finalmente c’è una data. Iliad terrà la conferenza stampa di presentazione delle sue attività in Italia martedì 29 maggio. La notizia è stata condivisa da UNIVERSO Free che ha anticipato che l’incontro si terrà a Milano, nella mattinata del 29 maggio, all’interno del Superstudio di via Tortona 27. L’invito stampa dell’evento mette in evidenza lo slogan che Iliad da un po’ di tempo sta utilizzando in Italia e cioè “rivoluzione”. Trattasi di un dettaglio che fa intuire che qualcosa di molto interessante bolle in pentola.

Non ci sono indiscrezioni precise, comunque, sui contenuti della presentazione ma è lecito attendersi che durante la conferenza stampa il CEO Benedetto Levi presenti ufficialmente non solo il nuovo operatore ma che anche condivida informazioni come la data ufficiale del debutto in Italia e le prime tariffe che saranno proposte per attirare i futuri clienti. Proprio sul tema delle tariffe c’è molta attesa. Iliad punta a voler utilizzare lo stessa strategia seguita in Francia con successo da Free Mobile e quindi tariffe molto aggressive nell’ottica della trasparenza. Iliad dovrebbe poi utilizzare anche nuove strade per riuscire ad avvicinare più facilmente i potenziali clienti. L’operatore, infatti, utilizzerà una sorta di distributori automatici di SIM che permetteranno alle persone di acquistare le SIM nei centri commerciali con grande facilità.

Iliad non vuole, comunque, essere solamente considerato un operatore low cost in quanto ha in mente una strategia di lungo termine in Italia che prevede, in futuro, anche investimenti sulla rete fissa e sul 5G.

Sebbene gli altri operatori italiani si dicano scettici sul possibile successo di Iliad, quello che appare evidente è che sicuramente questo nuovo operatore rimescolerà le carte di un settore oramai sin troppo statico.

Tra pochi giorni, dunque, si capirà cosa esattamente Iliad ha in mente di fare in Italia e se le sue tariffe saranno davvero così interessanti come molti sperano.