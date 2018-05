San Marino capitale del 5G grazie a TIM

Filippo Vendrame,

TIM ha lanciato a San Marino i primi servizi basati sul 5G, dando seguito all’accordo siglato lo scorso anno con il Governo della Repubblica del Titano. La sperimentazione della nuova tecnologia all’interno del territorio di San Marino è entrata in una nuova fase operativa grazie all’adeguamento della rete mobile effettuato in collaborazione con Nokia ed all’avvio di nuovi servizi di ultima generazione. Grazie a TIM, San Marino si appresta ad accogliere le prime applicazioni basate sul 5G ed il primo dispositivo mobile di test 5G mmWave dotato dell’innovativo modem 5G Snapdragon X50 realizzato da Qualcomm.

Quanto annunciato rappresenta un passo in avanti molto importante nel progetto di TIM che punta a trasformare San Marino nel primo Stato 5G in Europa e uno dei primi al mondo. Tra i primi servizi 5G che TIM abiliterà all’interno della Repubblica più antica del mondo si evidenziano servizi di Smart City, servizi per la Pubblica Sicurezza, servizi per l’Industry 4.0 e servizi per il turismo digitale. Il nuovo terminale 5G che sarà utilizzato nei test sarà poi lanciato in commercio nel corso del 2019. Entro la fine dell’estate saranno adeguati i primi siti mobile alla nuova tecnologia 5G con l’integrazione delle small cell, piccole antenne a bassa potenza e collegate alla fibra ottica che assicureranno una perfetta copertura e massime prestazioni.

Oggi raggiungiamo un nuovo importante traguardo che conferma la capacità di TIM di essere leader nei processi di innovazione del settore, ruolo che svolgiamo anche a livello mondiale contribuendo alla definizione dello standard 5G. Con l’abilitazione dei servizi di nuova generazione a San Marino diamo uno sguardo al futuro, con particolare attenzione allo sviluppo dei servizi innovativi legati alla pubblica sicurezza, ai trasporti, al turismo e all’Industria 4.0 che abilitano il modello delle Smart City.

Grazie alla tecnologia 5G, si svilupperà a San Marino un vero e proprio “ecosistema” di partner locali come la Pubblica Amministrazione, l’Università e i Centri di Ricerca, con i quali TIM metterà a punto la sperimentazione di questa nuova tecnologia