Windows 10, risolto il problema con gli SSD

Microsoft sembra aver risolto il problema di funzionamento di Windows 10 April 2018 Update con i computer dotati di alcune tipologie di SSD di Intel e Toshiba. Il gigante del software ha, infatti, rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo destinato all’ultimissima declinazione del suo sistema operativo al cui interno sono contenuti i correttivi a queste problematiche. Tutti coloro che avessero già provveduto ad installare Windows 10 April 2018 Update e hanno all’interno delle loro macchine SSD di Intel e di Toshiba possono scaricare ed installare attraverso Windows Update questo aggiornamento che dovrebbe risolvere ogni possibile problema.

Si ricorda, infatti, che a seguito dell’inizio della distribuzione ufficiale di Windows 10 April 2018 Update erano subito emersi alcuni piccoli problemi di incompatibilità con alcuni driver di una serie di periferiche. In particolare, i problemi più gravi erano sorti con alcuni SSD di Intel e di Toshiba. Nello specifico, i computer con a bordo i modelli di SSD Intel, SSD 600p e SSD Pro 6000p, manifestavano crash del sistema operativo. Per quanto riguarda gli SSD di Toshiba, invece, le problematiche riguardavano i modelli Toshiba XG4, Toshiba XG5 e Toshiba BG3. In questo caso si manifestavano alti consumi energetici, instabilità ed altri problemi vari.

Tutti questi problemi dovrebbero, dunque, essere stati risolti grazie al rilascio di questo nuovo aggiornamento cumulativo. Microsoft, inoltre, invita tutti coloro che dispongono di questi hardware incriminati e non hanno ancora effettuato l’aggiornamento all’ultimo grande step di Windows 10, ad attendere almeno sino al 25 maggio prima di effettuare l’upgrade. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che a partire da questa data questi correttivi saranno inclusi direttamente nel pacchetto di aggiornamento a Windows 10 April 2018 Update.

L’odierno aggiornamento cumulativo è indicato dal codice KB4100403 e porta la build del sistema operativo alla versione 17134.81. Oltre a risolvere i problemi con gli SSD, questo update ha introdotto anche ulteriori correttivi che migliorano la stabilità del sistema operativo.