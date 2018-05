Xiaomi Mi 8, ecco le principali specifiche

Oggi Xiaomi arriverà ufficialmente nel nostro paese e presto gli utenti italiani potranno acquistare il futuro top di gamma, ovvero il Mi 8. Ieri è apparso un video che mostra la cover trasparente, la doppia fotocamera posteriore e il notch nella parte superiore dello schermo. Ad una settimana dall’annuncio ufficiale, previsto per il 31 maggio, sono apparse online le principali specifiche dello smartphone.

Lo Xiaomi Mi 8 avrà un design piuttosto differente da quello dell’attuale Mi 6. Innanzitutto lo schermo avrà una maggiora area di visualizzazione, grazie allo spessore ridotto delle cornici e alla presenza della “tacca”. Diagonale e risoluzione dovrebbero essere 6,2 pollici e 2280×1080 pixel, rispettivamente. In base alle informazioni trapelate online, la dotazione hardware comprenderà inoltre un processore octa core Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash. Per la doppia fotocamera posteriore, posizionata nell’angolo superiore sinistro, si prevedono sensori da 20 e 16 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.7 e f/2.0.

BIG announcement Mi fans. The brand new #Mi8, a nod to our 8th anniversary, is coming on 31 May. Stay tuned! pic.twitter.com/UGwmwO7Xi0

— Mi (@xiaomi) May 22, 2018