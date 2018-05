BlackBerry KEY2, pulsante misterioso e dual-camera

Floriana Giambarresi,

L’imminente BlackBerry KEY2 sarà presentato ufficialmente il 7 giugno ma è protagonista di un video teaser che ne rivela la doppia fotocamera posteriore e un misterioso pulsante posto sulla tastiera QWERTY fisica di cui sarà dotato lo smartphone.

Sulla base di ciò che è possibile vedere nel filmato appena diramato dalla nota casa produttrice, il BlackBerry KEY2 assomiglia esteticamente all’attuale modello BlackBerry KEYone seppur presenti alcune differenze immediatamente visibili: vi è infatti una dual-camera posteriore, che suggerisce come il dispositivo offrirà migliori funzionalità fotografiche mobile rispetto al prodotto oggi in commercio. Inoltre, il bordo del telefono non appare completamente arrotondato, ma piatto con angoli inclinati.

La differenza più evidente è tuttavia relativa alla presenza di un nuovo pulsante fisico sulla tastiera, non presente nel precedente smartphone ma evidenziato nel teaser condiviso per il BlackBerry KEY2: chiaramente, non vi è alcun dettaglio circa le funzionalità dello stesso, ma si ipotizza che si tratti di un comodo launcher per le applicazioni che offrirà la possibilità di accedere rapidamente ai software nel telefono.

Secondo le indiscrezioni, BlackBerry KEY2 sarà equipaggiato con lo stesso schermo da 4,5 pollici a bordo del predecessore, probabilmente con risoluzione di 1080 x 1620 pixel e un aspect ratio di 3:2. Al suo interno, ci si aspetta il chip Qualcomm Snapdragon 660 con CPU octa-core da 2,2 GHz e GPU Adreno 512, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, una batteria da 3360 mAh e una fotocamera doppia sul retro forse da 16 megapixel + 12 megapixel stabilizzata elettronicamente con algoritmi di intelligenza artificiale e flash a LED. Chip in particolare e batteria fanno comprendere che si tratterà di uno smartphone della fascia media del mercato, anche se non si ha ancora alcuna informazione circa il prezzo a cui sarà venduto.

Dettagli ufficiali circa le sue caratteristiche software e specifiche tecniche verranno diramate il 7 giugno, giorno in cui il dispositivo di nuova generazione sarà annunciato.