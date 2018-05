FIFA 18: la Finale del Campionato Mondiale a Londra

Cristiano Ghidotti,

Il publisher Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association hanno annunciato quella che sarà la sede della FIFA eWorld Cup Grand Final 2018 ovvero la Finale del Campionato Mondiale di FIFA 18: la città scelta è Londra. Nella capitale inglese si sfideranno, dal 2 al 4 agosto, i migliori 32 player qualificati durante la fase di playoff che dal 28 al 30 maggio e dall’1 al 3 giugno andrà in scena ad Amsterdam.

Per capire l’entità e l’importanza del fenomeno è sufficiente dare un’occhiata all’infografica allegata di seguito: 20 milioni di giocatori distribuiti a livello globale, partnership siglate con otto leghe ufficiali, 60 nazioni coinvolte in un’unica competizione e milioni di spettatori incollati a TV, dispositivi mobile e monitor per seguire in diretta i match delle EA Sports FIFA 18 Global Series. È l’ennesima dimostrazione dell’enorme crescita di tutto ciò che gravita attorno all’affascinante mondo degli eSports. Queste le parole di Todd Sitrin, SVP e GM di EA Competitive Gaming.

La FIFA eWorld Cup Grand Final segnerà un momento decisivo per il gioco competitivo dopo una grandiosa stagione di eventi che hanno coinvolto milioni di appassionati tra giocatori e spettatori. In collaborazione con la FIFA e attraverso le EA SPORTS FIFA 18 Global Series abbiamo accelerato la crescita del gioco competitivo e riunito le community del gioco del calcio reale e videoludico in un unico ecosistema.

I playoff di Amsterdam vedranno scendere in campo, joypad alla mano, 64 contendenti qualificato da PlayStation 4 e altrettanti da Xbox One. Ne “sopravviveranno” in totale 32, puntando a conquistare l’ambito titolo di Campione del Mondo di FIFA 18 in quel di Londra. Philippe Le Floc’h, Chief Commercial Officer della FIFA.