Motorola Moto Z3 Play, annuncio il 6 giugno

Luca Colantuoni,

Motorola ha organizzato un evento in Brasile per il 6 giugno. Considerate le numerose indiscrezioni che circolano da diverse settimane, il protagonista dovrebbe essere il Moto Z3 Play, uno smartphone Android di fascia medio-alta e successore dell’attuale Moto Z2 Play. Probabile anche l’annuncio del top di gamma Moto Z3 o Z3 Force con processore Snapdragon 845.

La data dell’evento è scritta sullo schermo dello smartphone raffigurato nell’invito. Il profilo sembra proprio quello del Moto Z3 Play, come si può dedurre dalle due linee per le antenne nella parte superiore dei bordi laterali che corrispondono a quelle visibili nel press render pubblicato online a fine aprile. L’invito è rivolto alla stampa brasiliana, ma Motorola potrebbe organizzare eventi anche in altri paesi.

In base alle informazioni trapelate nelle scorse settimane, il Moto Z3 Play avrà uno schermo AMOLED da 6,1 pollici (Max Vision) con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9, processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Per la doppia fotocamera posteriore si prevedono sensori da 12 e 8 megapixel, mentre la fotocamera frontale avrà un sensore da 8 megapixel e potrà essere sfruttata anche per il riconoscimento facciale.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 3.000 mAh e supportare la ricarica rapida Turbo Power. Il lettore di impronte digitali è stato posizionato sul lato destro sotto i pulsanti del volume. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 8.1 Oreo.