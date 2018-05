Ford: Share The Road, più armonia tra auto e bici

Cristiano Ghidotti,

Diciamo la verità: sarà per il traffico che affligge i centri urbani o per i tempi sempre stretti che abbiamo a disposizione, ma quando ci mettiamo al volante o in sella per pedalare siamo più propensi a perdere le staffe. Il rapporto tra automobilisti e ciclisti non è affatto semplice, spesso esasperato da incomprensioni e comportamenti poco responsabili, dell’una o dell’altra categoria.

Tutto ciò può avere gravi conseguenze in caso di incidenti e non si può parlare di una forma evoluta di mobilità senza tenere in considerazione le esigenze di tutti. Ford sta provando a farlo, con un nuovo e ambizioso progetto chiamato Share the Road. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione il cui fine ultimo è contribuire al miglioramento della sicurezza e alla riduzione dell’impronta ambientale. In estrema sintesi, mira a promuovere l’armonia tra i diversi utenti della strada. Queste le parole di Steven Armstrong, President e CEO di Ford of Europe, Middle East & Africa.

Mi accade spesso di scegliere come mezzo di trasporto non solo l’automobile, ma anche la bicicletta, pertanto ho vissuto in prima persona molte delle frustrazioni e dei pericoli che automobilisti e ciclisti incontrano regolarmente sulle nostre strade. L’integrazione tra le sempre più diverse modalità di trasporto è la chiave per rendere le nostre città più sicure e più semplici da vivere, per tutti, oggi e in futuro.

L’iniziativa prevede l’impiego della realtà virtuale: con l’esperienza WheelSwap gli automobilisti e i ciclisti possono mettersi gli uni nei panni degli altri e comprendere in prima persona quali comportamenti evitare per evitare inutili pericoli. I primi si trovano virtualmente a dover fare i conti con le conseguenze di sorpassi troppo ravvicinati, del mancato uso delle frecce o dell’apertura improvvisa delle portiere, mentre gli altri possono avvertire cosa significa per chi è al volante vedere una bici passare al semaforo col rosso o percorrere un senso unico al contrario.

Dallo studio emerge che dopo aver partecipato, il 91% dei 1.200 soggetti coinvolti afferma di essere intenzionato a cambiare alcune cattive abitudini. In chiusura il commento di Dan Berry, scienziato comportamentista che ha partecipato alla sperimentazione.