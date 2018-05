Xiaomi arriva in Italia

Cristiano Ghidotti,

Non che il brand già non fosse ben noto e conosciuto nel nostro paese, ma Xiaomi fa in questi giorni il suo debutto ufficiale in Italia. Lo fa con l’inaugurazione del primo store ufficiale sul territorio, fissata per la giornata di domani, oltre che con il debutto dei primi prodotti: due smartphone e uno scooter elettrico, ai quali si aggiungerà in futuro una serie di device legati al mondo IoT, a testimonianza di come il raggio d’azione trascenda i confini del segmento mobile.

Il Mi Store di Arese

Il primo Mi Store autorizzato aprirà le porte al pubblico nella mattinata di domani, sabato 26 maggio, presso il centro commerciale Il Centro di Arese (Milano). A svelarlo, sul palco dell’evento meneghino che ha sancito l’arrivo del gruppo, è stato Wang Xiang (Senior Vice President). Un incontro che ha visto la presenza non solo della stampa, ma anche dei Mi Fan, coloro che ancor prima dell’arrivo ufficiale hanno avuto modo di mettere mano ai prodotti.

L’esordio in Italia segue di pochi giorni quello avvenuto in Francia. L’obiettivo è chiaro: dopo aver conquistato il mercato cinese con tassi di crescita a dir poco eccezionali, l’intento è quello di puntare sull’espansione a livello europeo. Queste le parole di Xiang.

Oggi assistiamo a un nuovo capitolo dell’espansione globale di Xiaomi, sostenuto dalle nostre ambizioni globali. Siamo entusiasti di fare grandi progressi annunciando il nostro arrivo in Italia, un mercato di grande importanza per Xiaomi nell’Europa occidentale, due giorni dopo il nostro ingresso ufficiale in Francia.

I prodotti

Veniamo ai prodotti: i primi tre che si potranno acquistare all’interno del punto vendita di Arese sono lo smartphone Mi MIX 2S svelato a fine marzo (a partire da 499,90 euro), il modello Redmi Note 5 annunciato a febbraio (da 199,90 euro) e il Mi Electric Scooter per muoversi agilmente in ambito urbano con 30 Km di autonomia e un peso di soli 12,5 Kg.

Infine i prezzi dei primi prodotti Xiaomi a debuttare ufficialmente in Italia.