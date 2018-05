La prima Digital Street Food Area al Netcomm Forum

Per la prima volta, una digital street food area tutta italiana sbarcherà al Netcomm Forum 2018 portando il food delivery, un settore costantemente in crescita, all’interno di un evento dedicato a formazione, business e networking. L’idea nasce da Just Eat, la popolare app che consente di ordinare pasti a domicilio.

Velocità, grazie a ordini fattibili in pochissimi secondi e consegne rapide; geolocalizzazione, che consente di trovare comodamente i ristoranti presenti nella propria zona e sfogliarne il menu digitale; facilità di pagamento, che avviene alla consegna o tramite carta di credito o PayPal, sono i tre punti chiave del successo delle app di food delivery come Just Eat, un’esperienza comoda soprattutto durante i tempi frenetici di un evento dedicato al business. Al Netcomm Forum 2018 in scena al MiCo di Milano nelle giornate del 30 e 31 maggio, sarà possibile ordinare il proprio street food da 3 food truck partner dell’applicazione e presenti all’interno della digital street food area, senza farsi mancare da bere, grazie a uno speciale temporary bar realizzato da Street Food Experience per l’occasione.

Gli ospiti del MiCo potranno dunque geolocalizzarsi, scegliere uno dei food truck Netcomm e fare il proprio ordine, per ritirare lo street food scelto da ogni truck e gustarlo nell’area digital street food. Spiega Daniele Contini, Country Manager di Just Eat per l’Italia, che:

La scelta di far vivere il mondo del digital food delivery in un contesto dedicato alle imprese e al business come quello di Netcomm Forum, nasce dalla volontà di portare e far toccare con mano, in un contesto B2B, un’esperienza utile, veloce e ingaggiante anche “fuori casa”. Il digitale sta infatti ridefinendo le frontiere del business in moltissimi ambiti, influenzando una trasformazione delle esperienze dei clienti e aprendo nuove opportunità e sfide, ed è proprio in questa direzione che sta andando anche il settore in cui operiamo, un segmento che continua a crescere con un peso sempre più rilevante.

Il nostro servizio ha seguito infatti un trend in salita, chiudendo il 2017 con un incremento dei Ristoranti Partner del +41% in Italia e un’espansione territoriale di oltre il 40%, passando da poco più di 500 città, a oltre 800 in cui il servizio è disponibile. Una crescita esponenziale che ha segnato un +70% degli ordini nell’ultimo anno e che ha visto il raggiungimento di oltre 1 milione di clienti.