Google Lens arriva in Italia

Cristiano Ghidotti,

Protagonista nelle scorse settimane sul palco dell’evento I/O 2018, la tecnologia di Google Lens ha fatto nel fine settimana il suo debutto ufficiale nel nostro paese. È ora disponibile nelle lingue italiano, francese, tedesco, portoghese e spagnolo, senza che dal gruppo di Mountain View sia arrivato alcun tipo di annuncio. Al momento il rollout sembra però riguardare solo pochi device.

L’elenco degli smartphone supportati cresce di ora in ora, dunque è possibile che entro breve (forse in pochi giorni) venga messo a disposizione di tutti gli utenti nei territori interessati. Per verificare se il proprio telefono Android ha già ricevuto Lens non bisogna far altro che lanciare l’Assistente Google e controllare se l’icona della tecnologia viene mostrata nell’angolo inferiore destro. Lo stesso avviene aprendo una qualsiasi immagine all’interno della galleria. L’obiettivo è risaputo: aiutare gli utenti a conoscere e ottenere informazioni approfondite sul mondo che li circonda.

In occasione dell’I/O citato in apertura, Google ha annunciato per Lens l’estensione della compatibilità con i dispositivi prodotti da LG, Motorola, Xiaomi, Sony, HMD/Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BQ e ASUS. Sono in arrivo anche funzionalità inedite, come quella che può essere definita un sistema OCR per scansionare e interpretare testi di qualunque tipo (come mostra l’animazione seguente): dal menu di un ristorante alla pagina di un libro.

Style Match si occupa invece di fornire suggerimenti mirati a proposito di capi di abbigliamento e oggetti di arredo riconducibili a un determinato stile, semplicemente inquadrandone uno con la fotocamera.