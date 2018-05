Honor 7S, schermo FullView e Android 8.1 Oreo

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese offre diversi smartphone per ogni fascia di prezzo. Il nuovo Honor 7S abbassa ulteriormente la cifra necessaria per acquistare un modello con schermo 18:9, un rapporto di aspetto che ha ormai soppiantato il vecchio 16:9. Nonostante la lettera S nel nome, la new entry potrebbe essere definita una versione ridotta del precedente Honor 7A, dal quale eredita diverse caratteristiche.

Honor 7S possiede un telaio in alluminio e lo stesso design degli altri modelli della serie. In particolare, alle estremità della cover posteriore si notano le due linee delle antenne, mentre nell’angolo superiore sinistro c’è il modulo fotografico di colore nero con lente e flash LED. La parte frontale è occupata dall’ampio schermo da 5,45 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e screen-to-body ratio del 73%. La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core MediaTek MT6739 a 1,5 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel con autofocus a rilevamento di fase (PDAF), mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel ed è dotata di flash LED. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Lo slot ibrido può ospitare due SIM e la scheda microSD. Sono inoltre presenti la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB 2.0.

La batteria ha una capacità di 3.020 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.1. Honor 7S sarà disponibile inizialmente in Pakistan, ma arriverà anche in Europa. Tre i colori al lancio: nero, blu e oro. Il prezzo è pari a circa 110 euro.