Filippo Vendrame,

Jeff Bezos vuole colonizzare la Luna. Non è un segreto che il CEO e fondatore di Amazon voglia riportare l’uomo sulla Luna. Tuttavia, adesso, dopo un’intervista con GeekWire, appare un po’ più chiaro cosa Bezos abbia in mente. Durante l’intervista, Bezos ha sottolineato di volere che Blue Origin, la sua azienda spaziale, collabori attivamente con la NASA e l’ESA per creare un insediamento umano permanente sulla Luna e che farà di tutto affinché questo progetto sia portato a termine. Jeff Bezos non intende perdere tempo, soprattutto se le agenzie governative dovessero mostrarsi troppo caute.

L’obiettivo, infatti, sarebbe quello di lanciare il suo lander Blue Moon entro la metà del 2020. La Luna è conveniente per essere trasformata in una colonia, ha detto Bezos, sottolineando che è relativamente vicina e contiene acqua che potrebbe essere trasformata facilmente in aria ed in propellente per i razzi. Il CEO di Amazon e di Blue Origin è andato anche un po’ oltre, affermando che la Luna sarebbe il posto ideale per spostare le aziende. La Terra, invece, sarebbe utilizzata solamente a scopo residenziale o per attività industriali leggere. Jeff Bezos vuole, dunque, provare a spianare la strada per portare milioni di persone a lavorare nello spazio. Queste persone potrebbero vivere e lavorare in asteroidi scavati, un concetto che è stato proposto decenni fa da O’Neill, un fisico di Princeton, le cui idee sull’insediamento spaziale hanno alimentato la passione di Bezos per lo spazio.

Per Bezos, comunque, spostare l’industria pesante nello spazio è l’unico modo per poter garantire alla Terra di riuscire a sopportare la crescente domanda di energia e lo stress dell’aumento della popolazione. Bezos ha fatto notare che la Luna si trova in un posto molto comodo, raggiungibile in appena un paio di giorni di viaggio.

L’obiettivo lunare di Jeff Bezos è molto interessante ed è l’opposto di quello di Elon Musk che con SpaceX vorrebbe “saltare” la Luna per puntare direttamente su Marte.