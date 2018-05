Meizu M8c, nuovo smartphone con schermo 18:9

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato un altro smartphone di fascia bassa durante un evento organizzato nel weekend a Mosca. Il Meizu M8c non possiede caratteristiche particolarmente interessati, in quanto è indirizzato agli utenti che cercano un dispositivo economico con uno schermo 18:9. Al momento non è noto se verrà commercializzato in altri paesi o se rimarrà un’esclusiva per il mercato russo.

Il Meizu M8c possiede un telaio in policarbonato con un rivestimento più piacevole al tatto che simula la qualità dell’alluminio. Lo schermo ha una diagonale di 5,45 pollici e una risoluzione HD+ (1440×720 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18:9, un formato diventato ormai uno standard e utilizzato per incrementare l’area di visualizzazione senza incidere troppo sulle dimensioni complessive. La dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 425 a 1,4 GHz, affiancato a 2 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.2. La fotocamera frontale ha invece un sensore di 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Entrambe offrono funzionalità di foto editing, sviluppata in collaborazione con ArcSoft, che permettono di migliorare gli scatti, in particolare ritratti e selfie. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido per nano+nano SIM/microSD).

La batteria ha una capacità di 3.070 mAh. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. È presente una modalità game che disattiva la ricezione delle notifiche durante le sessioni di gioco. Lo smartphone sarà disponibile in quattro colori: nero. blu, rosso e oro. Il prezzo della versione con 16 GB di storage è 9.990 rubli, pari a circa 140 euro.