Moto Z3 Play, nuova immagine con Moto Mod 5G

Luca Colantuoni,

Il Moto Z3 Play dovrebbe essere annunciato il 6 giugno in Brasile (Motorola non ha specificato il nome dello smartphone). Dopo aver scoperto le sue principali specifiche, XDA Developers ha ricevuto due immagini che raffigurano il nuovo dispositivo e il Moto Mod 5G. Quest’ultimo sarà compatibile anche con i precedenti modelli della serie. Il produttore aveva infatti promesso il supporto per tre generazioni.

Il design del Moto Z3 Play è noto da diverse settimane. Rispetto al precedente Moto Z2 Play è stato ridotto lo spessore delle cornici e sostituito lo schermo 16:9 da 5,5 pollici con un ampio display AMOLED da 6 pollici (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, doppia fotocamera posteriore da 12 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, batteria da 3.000 mAh e lettore di impronte digitali sul lato destro (sotto i pulsanti del volume).

Il Moto Mod 5G, visibile nell’immagine, viene collegato allo smartphone tramite i 16 pin magnetici presenti sul retro. La forma è simile a quella di una cover, ma all’interno c’è il modulo che permetterà il collegamento alle future reti 5G. La sporgenza in alto è l’antenna.

Il sistema operativo del Moto Z3 Play sarà certamente Android 8.1 Oreo. Motorola ha tuttavia apportato qualche modifica all’interfaccia originale. Nell’immagine in evidenza si può infatti notare la piccola barra orizzontale, simile a quella introdotta in Android P, che sostituisce i tradizionali pulsanti on-screen. L’utente può impostare le gesture per eseguire diverse operazioni, come la visualizzazione delle app recenti o del drawer, il ritorno alla schermata Home e l’attivazione di Google Assistant.