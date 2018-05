Samsung Galaxy Note 9 appare su Geekbench

Floriana Giambarresi,

Alcune indiscrezioni suggeriscono che il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe esser lanciato prima di agosto. Ora che la variante con chip Exynos è stata appena avvistata su Geekbanch, ottenendo risultati di performance migliori rispetto alla versione con Snapdragon, è possibile dare un’occhiata alle specifiche tecniche previste per tale smartphone, nel modello che sarà venduto nella maggior parte dei mercati, incluso quello europeo.

In base al nuovo test di benchmark, si evince che il Samsung Galaxy Note 9 con SoC Exynos (SM-N960N) disporrà di 6 GB di RAM e di un processore ARMv8 octa core da 1,79 GHz, mentre il sistema operativo in esecuzione sarà Android 8.1 Oreo. Mentre il punteggio ottenuto circa le prestazioni multi-core è simile a quello del Samsung Galaxy S9+, su quelle single-core sono notevolmente inferiori, con tutta probabilità perché la casa sudcoreana non ha ancora completato l’ottimizzazione del software.

I punteggi ottenuti da tale variante con chip Exynos sono tuttavia migliori rispetto a quelli emersi nelle precedenti settimane, in relazione alla versione con Qualcomm Snapdragon. Dato che a bordo vi sarà Oreo, non è noto quanto velocemente Samsung potrebbe aggiornarlo al nuovissimo Android P: Qualcomm ha collaborato con Google per consentire ai propri OEM di sfruttare Project Treble, ma bisognerà vedere quanto la casa sudcoreana sarà capace di adattarlo al proprio chip Exynos.

Inoltre, sebbene la presentazione del prossimo fiore all’occhiello di Samsung sia ancora ad almeno un paio di mesi di distanza, secondo un informatore il dispositivo potrebbe offrire ancora più spazio interno rispetto alle più recenti ammiraglie di Samsung, aumentando anche il quantitativo della RAM, che potrebbe arrivare fino a 8 GB. Si vocifera che il Galaxy Note 9 potrebbe esser dotato di 512 GB di storage, comunque espandibile via microSD.