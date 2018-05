Samsung Galaxy S9 oggi in offerta su Amazon

Floriana Giambarresi,

Sono trascorsi solamente pochi mesi dal lancio ufficiale del Samsung Galaxy S9 che il nuovo smartphone ammiraglia della casa sudcoreana è protagonista di un’offerta del giorno su Amazon: nella versione da 64 GB (single-SIM) è infatti acquistabile a 550 euro spedizione inclusa.

Samsung Galaxy S9 eredita alcuni elementi di design dal Galaxy S8 che hanno reso tale dispositivo un successo, lo scorso anno: corpo elegante e sottilissimo, cornici quasi invisibili e uno schermo touchscreen da 5,8 pollici, con risoluzione da 2960 x 1440 pixel lo rendono bello da guardare e comodo da tenere in mano. Basato sul sistema operativo Android Oreo, al suo interno vi è un comparto hardware performante, all’altezza di questa nuova generazione di device.

Tra le specifiche tecniche si ha infatti un processore octa-core realizzato con processo produttivo a 10nm, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile via microSD (fino a 400 GB), una batteria da 3000 mAh e due fotocamere, una posteriore Dual Pixel da 12 megapixel (f/1.5, f/2.4) con sistema di stabilizzazione OIS, e una frontale con sensore da 8 megapixel (f/1.7) con autofocus. Presente un ampio supporto alle varie tipologie di connettività quali Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC e non mancano i tipici sensori per la lettura delle impronte digitali, per il riconoscimento dell’iride, giroscopio, accelerometro, GPS.

Uno smartphone potente e prestante, capace di eseguire velocemente tutte le app scaricate dal Google Play Store, che probabilmente in seguito sarà aggiornato al nuovo Android P. Potenza e comodità di cui è possibile dotarsi approfittando dell’offerta odierna su Amazon.