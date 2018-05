Xiaomi Mi 8 con riconoscimento facciale 3D?

Luca Colantuoni,

Mancano pochi giorni all’annuncio del nuovo top di gamma, quindi le indiscrezioni verranno presto sostituite da notizie certe. Nel weekend è apparsa online la confezione retail dello Xiaomi Mi 8 che conferma il design dello smartphone, evidenziando alcuni particolari, come la doppia fotocamera posteriore e il notch nella parte superiore dello schermo. Quest’ultimo potrebbe ospitare un modulo per il riconoscimento facciale 3D simile a quello dell’iPhone X.

Lo Xiaomi Mi 8 sembra una copia quasi perfetta dello smartphone Apple. Il modulo fotografico è infatti nella stessa posizione (in alto a sinistra) e il flash LED è inserito tra le lenti delle due fotocamere. Anche il notch del display ha più o meno la stessa larghezza. La maggiore dimensione rispetto ad altri dispositivi Android sarebbe dovuta alla presenza dei sensori necessari al riconoscimento facciale 3D, visibili in dettaglio nella seguente immagine. Da sinistra a destra ci sono la fotocamera ad infrarossi, la fotocamera tradizionale, l’auricolare, il microfono e un componente quadrato simile al dot projector di Apple. L’ultimo sensore a destra non è identificabile.

La foto sulla confezione non rivela completamente la parte posteriore del Mi 8, quindi non è possibile verificare la presenza di un lettore di impronte digitali. In base ai rumor recenti, lo smartphone dovrebbe avere un lettore di impronte in-display. Le scritte in cinese confermano invece lo Snapdragon 845 e le funzionalità IA. La dotazione hardware dovrebbe comprendere 6 o 8 GB di RAM, 64/128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 20 e 16 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel e batteria da 3.300 mAh.

Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo. I possibili prezzi sono 2.799 yuan (6GB+64GB) e 3.199 yuan (8GB+128GB). Xiaomi sfrutterà l’evento del 31 maggio per annunciare anche la nuova interfaccia MIUI 10 e il fitness tracker Mi Band 3.