Si scrive Battlefield V, non 5: V come Vittoria

È un errore che abbiamo commesso anche su queste pagine parlando dell’annuncio ufficiale: non si scrive Battlefield 5, ma Battlefield V. A precisarlo è il profilo ufficiale della serie su Twitter, che con un breve post spiega le ragioni che hanno spinto alla scelta di impiegare il numero romano.

Prima di capirne il motivo, una breve parentesi sulla scelta di una protagonista femminile per l’artwork del gioco e per le sequenze filmate viste finora: secondo Electronic Arts e DICE ci sarà sempre più spazio per le donne all’interno della serie, avendo loro ricoperto ruoli importanti durante i conflitti del passato. In particolare, la trama di BFV si concentrerà sugli avvenimenti meno noti della guerra che ha tenuto sotto scacco l’intero pianeta dal ’39 al ’45.

Tornando alla scelta di sottolineare come il nome corretto del nuovo FPS sia Battlefield V, la motivazione fornita su Twitter fa riferimento al primo ministro britannico Winston Churchill e a un gesto di buon auspicio utilizzato dalle forze alleate nel corso della seconda guerra mondiale.

✌️ represents “V for Victory”. The phrase and sign were popularized by Winston Churchill and used amongst the allies for much of WWII. It’s also why we chose to use the Roman numeral V instead of the number 5 for the title.

— #Battlefield V (@Battlefield) May 28, 2018