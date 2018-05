La Francia vincerà i mondiali (lo dice FIFA 18)

Cristiano Ghidotti,

Quando mancano ormai poco più di due settimane al fischio d’inizio della gara inaugurale (Russia-Arabia Saudita), qualcuno già prova a indovinare chi sarà ad alzare la coppa d’oro al termine dei mondiali di Russia: la previsione di EA Sports vede la Francia delle stelle Pogba, Giroud e Mbappé trionfare e salire sul gradino più alto del podio, vent’anni esatti dopo aver ottenuto il titolo nel torneo che l’ha vista scendere in campo come squadra ospitante.

Ovviamente si tratta di una manovra promozionale, messa in atto con l’intento di promuovere l’arrivo odierno di 2018 FIFA World Cup Russia, la corposa espansione dedicata proprio ai mondiali offerta in download gratuito a tutti coloro che sono in possesso di una copia di FIFA 18 sulle piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Non è dato a sapere come sia stato formulato il pronostico, secondo il quale i Blues affronteranno in finale la Germania battendola per 4-3 ai rigori, al termine di una gara combattuta e protratta fino al 120esimo sull’1-1.

Le semifinali dovrebbero invece essere Francia-Belgio (2-1) e Germania-Spagna (3-1). Fuori ai gironi Egitto, Islanda e Messico, con il riconoscimento Golden Ball Award assegnato all’attaccante francese Antoine Griezmann in un testa a testa con lo spagnolo Isco (cinque gol per entrambi), mentre il Golden Glove Award andrà al portiere spagnolo David De Gea.

EA Sports si è già dimostrata più volte in grado di prevedere in modo piuttosto preciso l’andamento dei match sportivi: nel 2014 azzeccò la vittoria finale della Germania e relativamente al franchise Madden legato al football americano ha indovinato per ben nove volte su tredici l’esito finale del Super Bowl. A noi, purtroppo, non resterà che metterci davanti alla TV senza poter questa volta tifare gli azzurri.