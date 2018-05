Galaxy A9 Star, nuovo camera phone di Samsung?

Luca Colantuoni,

Samsung ha recentemente annunciato in Cina il Galaxy S Light Luxury, in pratica una versione mini del Galaxy S8. Il produttore coreano avrebbe pianificato il lancio di un altro smartphone, sempre sul mercato cinese, caratterizzato da un design piuttosto inusuale. Il Galaxy A9 Star, questo il suo possibile nome, dovrebbe essere presentato all’inizio di giugno. Il dispositivo è apparso in un breve video.

Samsung è attualmente il maggior produttore mondiale di smartphone, ma la sua quota di mercato in Cina è marginale (0,8% nel quarto trimestre 2017). I primi posti sono infatti occupati da Apple e quattro aziende locali (Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo). Per cercare di risalire la china, Samsung vuole offrire smartphone con una delle caratteristiche più richieste dagli utenti cinesi, ovvero le fotocamere ad alta risoluzione. Il Galaxy A9 Star dovrebbe avere una dual camera posteriore con sensori da 24 e 16 megapixel, posizionata nell’angolo superiore sinistro.

Per la fotocamera frontale si prevede invece una risoluzione di 16 megapixel. Lo schermo Super AMOLED con risoluzione full HD+ (2220×1080 pixel) dovrebbe avere una diagonale di 6,28 pollici. Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore octa core Snapdragon 660, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, lettore di impronte digitali sul retro, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM e batteria da 3.700 mAh.

Il telaio è in alluminio e vetro, come per gli altri modelli della serie Galaxy A. Due i colori previsti al lancio: bianco e nero. Il sistema operativo è ovviamente Android 8.0 Oreo. Non è chiaro se lo smartphone arriverà anche in Europa (eventualmente con un nome diverso).