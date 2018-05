Filippo Vendrame,

Iliad, la rivoluzione è arrivata. Il nuovo operatore si è presentato oggi in Italia con una conferenza stampa in diretta streaming molto fresca, condotta brillantemente dal CEO Benedetto Levi che ha raccontato di come la gente, in Italia, oggi sia scontenta del proprio operatore di telefonia mobile soprattutto a causa della scarsa trasparenza tariffaria e dei costi mai certi che lievitano di continuo. Ed è proprio sulla trasparenza che Iliad gioca la sua partita con una tariffa all inclusive certa, trasparente ed ad un prezzo mai visto prima.

Iliad ha dunque deciso di lanciare un’offerta senza pensieri con minuti illimitati per concedere a tutti la possibilità di chiamare senza pensieri. Anche gli SMS saranno illimitati. Internet, per Iliad, deve essere non solo veloce perché deve poter essere utilizzato anche senza particolari vincoli. Proprio per questo, l’operatore ha deciso di offrire 30GB di traffico dati al mese anche sotto rete 4G+ per avere la massima velocità. Iliad vuole dare la possibilità ai suoi clienti di poter chiamare all’estero senza pensieri. Proprio per questo, l’operatore ha deciso di offrire chiamate e SMS illimitati in Europa e ben 2GB di traffico Internet in più rispetto ai 30GB di base. Inoltre, Iliad ha deciso di proporre ai suoi clienti chiamate illimitate verso 65 Paesi internazionali extra UE. L’offerta è senza vincoli per poter disdire quando si vuole senza penali.

Il tutto ad un prezzo di soli 5,99 euro al mese, un costo che per contenuti non ha eguali nel panorama del mercato della telefonia mobile in Italia. Prezzo, evidenzia Benedetti Levi, garantito per sempre e senza costi nascosti. Nell’offerta, inoltre, sono inclusi servizi come l’hotspot, la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo, il servizio mi richiami e tanti altri.

L’acquisto complessivo della SIM con il piano tariffario di Iliad costerà, una tantum, 9,99 euro. Benedetto Levi, però, evidenzia un dato importante e cioè che questa super offerta sarà limitata solamente al primo milione di sottoscrittori. Solo i più rapidi potranno, dunque, approfittare di questa offerta che non ha precedenti per il mercato italiano.

Ma la rivoluzione di Iliad non si limita solamente all’annuncio della sua nuova tariffa, perché il suo CEO ha evidenziato come l’operatore, in Italia, sarà anche partner ufficiale di Apple. Iliad, dunque, venderà gli smartphone della mela morsicata ma non mancheranno anche quelli degli altri produttori.

L’offerta è già sottoscrivibile a partire da oggi sia online che nei punti vendita di Iliad presenti in Italia. Attraverso il sito dell’operatore è possibile scoprire il punto vendita più vicino alla propria posizione. Inoltre, le SIM di Iliad potranno essere acquistate anche presso i distributori automatici Simbox.