Marco Grigis,

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 11.4, la nuova versione del suo sistema operativo mobile. E, fra piccoli miglioramenti delle performance e nuove funzioni, spicca sicuramente il supporto ad AirPlay 2, il sistema per la trasmissione wireless di audio sui dispositivi abilitati in tutta casa. Non è però tutto, poiché la società di Cupertino ha contestualmente annunciato l’arrivo di HomePod in nuove nazioni.

Così come già anticipato, la grande novità di iOS 11.4 è il supporto ad AirPlay 2, il potente sistema audio per l’ascolto multiroom e senza fili, capace di raggiungere ogni angolo della casa. AirPlay 2 assicura che tutti i dispositivi siano perfettamente sincronizzati e, tramite le nuove funzioni del Centro di Controllo oppure tramite Siri, si potrà gestire in modo facile e veloce quali stanze abilitare o disattivare. Ancora, AirPlay 2 permette di sfruttare tutti gli altoparlanti abilitati senza la necessità di procedure di abbinamento manuale, per un uso immediato e senza stress.

AirPlay 2, come già suggerito, può essere controllato tramite il Centro di Controllo oppure tramite tutte le app iOS. Ancora, chi fosse in possesso di un abbonamento ad Apple Music può addirittura impostare, anche con l’aiuto di Siri, la riproduzione di brani diversi in ogni stanza della casa. Già abilitato per iPhone e iPad, saranno moltissimi i prodotti compatibili che appariranno a breve sul mercato, tra cui i device Bang & Olufsen, Bluesound, Bose, Bowers & Wilkins, Denon, Libratone, Marantz, Marshall, Naim, Pioneer e Sonos.

Nel frattempo, HomePod raggiunge nuovi mercati: dal 18 giugno, così come confermato dalla stessa Apple, l’altoparlante intelligente sarà acquistabile in Canada, Francia e Germania. Con l’aggiornamento a iOS 11.4 anche HomePod sarà abilitato alle funzioni di AirPlay 2, anche con la possibilità di avviare una riproduzione in una stanza della casa, interromperla e proseguire in un’altra. Naturalmente, vi è una piena integrazione con tutti i dispositivi iOS, da iPad a iPhone, passando per Apple TV.

iOS 11.4 può essere immediatamente scaricato: è sufficiente scegliere la voce “Aggiornamento Software” del menu “Generali” del proprio iDevice o, ancora, collegare lo stesso al Mac o al PC e seguire la procedura guidata tramite iTunes.