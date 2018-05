iPhone 2019: display OLED in tutti i 3 modelli

Floriana Giambarresi,

Apple sarebbe già al lavoro sulla linea di iPhone 2019 e avrebbe scelto un display OLED per tutti i tre modelli di smartphone in arrivo sul mercato, durante il prossimo anno. A differenza dei dispositivi della gamma iPhone 2018, che dovrebbero includere due varianti OLED e una con schermo LCD a basso costo, ogni nuovo melafonino del 2019 includerà dunque la avanzata tecnologia di visualizzazione.

È quanto rende noto ETNews citando fonti del settore che hanno familiarità con i progetti della mela. In linea con le precedenti indiscrezioni, si dice che il gigante californiano preveda di introdurre tre nuovi modelli di iPhone nei negozi, entro fine 2019, tutti con pannello OLED. Ciò significa che i loro schermi dovrebbero essere in grado di offrire neri più profondi e un contrasto più elevato rispetto ai display LCD. Anche diretti competitor come Samsung Galaxy S9, Google Pixel 2 e OnePlus 6 sono tutti dotati di tale tecnologia.

Secondo ET News, nel 2019 si avranno dunque tre iPhone dotati di OLED; se ci sarà un quarto modello, è possibile che abbia uno schermo LCD. Il rapporto coreano prevede tempi difficili per i fornitori di pannelli LCD, tra cui Japan Display e Sharp, che dopo la diffusione di tali indiscrezioni hanno visto un crollo in Borsa rispettivamente del 21% e del 4%. Attualmente Apple si affida a Samsung per la fornitura dei display OLED che utilizza in iPhone X e, secondo il rapporto, probabilmente questa partnership sarà approfondita nel 2019, con il colosso sudcoreano che potrebbe richiedere ad Apple ulteriori strumenti di produzione per adattarsi alla nuova strategia.

Si vocifera da tempo che la casa di Cupertino starebbe anche cercando di differenziare la catena di fornitura OLED aggiungendo LG come partner, ma l’azienda avrebbe avuto problemi di produzione continui che avrebbero messo a repentaglio tale partnership per quest’anno. Nel 2018, dovrebbero infatti pervenire sul mercato tre modelli di iPhone: una variante LCD da 6,1 pollici e due modelli OLED, uno con pannello da 5,8 pollici e l’altro da 6,5 pollici. Secondo quanto riferito, Samsung avrebbe già avviato la produzione dei pannelli OLED destinati a questi ultimi due dispositivi.